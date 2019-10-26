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Espreso.tvОбществоПравительство запустит украинскую электронную библиотеку

Правительство запустит украинскую электронную библиотеку


фото: radiosvoboda.org
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал создание украинской электронной библиотеки

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Бородянского правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать минимальный барьер для доступа к литературе. Для этого совместно с Украинским культурным фондом Министерство цифровой информации создаст украинскую электронную библиотеку.

"Сейчас мы работаем. Украинский культурный фонд вместе, сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации по созданию украинской электронной библиотеки. Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться книги. Мы планируем, что несколько названий будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30 ... мы посмотрим. И любой человек сможет читать это. Доступ мы обеспечим, например, электронным способом", заявил Бородянский.

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