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Espreso.tvОбществоПожизненно осужденный убил нацгвардейця-конвоира на Днепропетровщине

Пожизненно осужденный убил нацгвардейця-конвоира на Днепропетровщине

Погибший военнослужащий НГУ
В Днепропетровской области во время следования железнодорожной охраны по маршруту "Днепр - Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал

Трагедия произошла в 21:30 в пятницу, 25 октября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-службу Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины.

По данным ведомства, во время конвоирования гражданин, приговоренный к пожизненному заключению, совершил нападение в целях дальнейшего побега. Нападающего удалось обезвредить, однако в результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение в область сердца.

Как уточняет Днепровский информ-ресурс Информатор , это имело место в вагоне с осужденными, который двигался в составе поезда "Мариуполь - Львов". Заключенный попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно, откуда у нападавшего оказался пистолет.

"По факту происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.

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