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Espreso.tvМирКонгресс США получит полную версию отчета спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы

Конгресс США получит полную версию отчета спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы


фото: ukrinform.ua
Суд обязал Министерство юстиции США предоставить Конгрессу полную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года

Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает "Укринформ" .

Окружной судья США Берил Говелл удовлетворил просьбу Судебного комитета Палаты представителей о доступе к материалам, которые были отредактированы со специального доклада адвоката на 448 страницах, выпущенного весной, а также некоторых вещественных доказательств и стенограмм, упомянутых в отчете.

Как отмечает издание, Министерство юстиции стремилось помешать Конгрессу получить полный, неотредактированный отчет Мюллера.

Обосновывая свое решение, судья Говелл отметила, что необходимость раскрытия материалов в комитете есть больше, чем необходимость неразглашения юридической тайны.

Летом 2019 года генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора Джона Дарема для изучения обоснованности расследования Роберта Мюллера относительно вероятного российского вмешательства в выборы США 2016 года. Накануне стало известно, что оценка расследования получила статус уголовного дела.

 

 

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