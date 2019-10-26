Конгресс США получит полную версию отчета спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы
Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает "Укринформ" .
Окружной судья США Берил Говелл удовлетворил просьбу Судебного комитета Палаты представителей о доступе к материалам, которые были отредактированы со специального доклада адвоката на 448 страницах, выпущенного весной, а также некоторых вещественных доказательств и стенограмм, упомянутых в отчете.
Как отмечает издание, Министерство юстиции стремилось помешать Конгрессу получить полный, неотредактированный отчет Мюллера.
Обосновывая свое решение, судья Говелл отметила, что необходимость раскрытия материалов в комитете есть больше, чем необходимость неразглашения юридической тайны.
Летом 2019 года генпрокурор США Уильям Барр назначил федерального прокурора Джона Дарема для изучения обоснованности расследования Роберта Мюллера относительно вероятного российского вмешательства в выборы США 2016 года. Накануне стало известно, что оценка расследования получила статус уголовного дела.
- Напомним, 25 октября проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США получила статус уголовного дела .
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