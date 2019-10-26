Горсовет Ривного просит запретить рекламу Хэллоуина

26 октября, 2019, 12:22

Депутаты Ривненского городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника Хэллоуин и празднования его в системе учебных заведений Ривного

Об этом сообщает Еспресо.TV сообщению на UA Ривне .

Ректор Ривненской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк с трибуны зачитал обращение, которое поручили ему озвучить главы всех христианских конфессий города.

Причина - реклама Хэллоуина одним из торговых центров.

"На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное лицо. Считаем, что такая реклама нарушает закон Украины "О рекламе". В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред для жителей нашего города, в частности детей и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной", - сказал выступающий от имени церквей .

Третьяк призвал депутатов обязать субъектов хозяйствования, которые распространяют такую рекламу, принять меры для приведения ее в соответствие с законодательством. Кроме того - запретить празднование этого праздника в системе учебных заведений Ривного, а также создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

Мэр Ривного предложил депутатам создать редакционную комиссию, чтобы согласовать текст обращения.

В итоге этот вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли решение, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать", поскольку прямого запрета принять не могут.

"За" проголосовало 26, не голосовали двое избранников.

В ближайшее время это решение должны направить субъектам хозяйствования, к которым есть претензии.