Дифтерия в Закарпатье: МЗ предоставил дополнительные дозы сыворотки, за помощью обратились в другие области и в Венгрию

26 октября, 2019, 08:59

Закарпатье обратилось в Минздрав и другие области с просьбой произвести перераспределение жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. Все имеющиеся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки, а их было восемь, использованы пациентам, которые попали областную инфекционную больницу с диагнозом "дифтерия"

Об этом сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк, передает Еспресо.TV со ссылкой на Мукачевскую интернет-газету PMG.ua.

"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружена дифтерия, уже введен весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из имеющихся в области (минимальная доза - две ампулы каждому)", - уточнил Поляк.

Он также отметил, что состояние пациентов стабильно.

После этого на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Закарпатцев, у которых отсутствует иммунизация против дифтерии 10 и более лет, местные власти призывают обратиться к своим семейным врачам и произвести прививки. Вакцинация проводится бесплатно.

В свою очередь, четыре избранных от Закарпатья депутата Верховной Рады обратились к генконсулу Венгрии в Ужгороде с просьбой помочь региону с сывороткой от дифтерии, информирует пресс-служба народного депутата Роберта Горвата.

"Народные депутаты Роберт Горват, Василий Петевка, Валерий Лунченко и Владислав Поляк обратились к Генеральному консулу Венгрии в Украине Бугайлу Йожефу с просьбой помочь Закарпатской области с поставкой сыворотки против дифтерии. Жаль, что обращаться за помощью нужно в соседние страны, однако в первую очередь необходимо предупредить и предотвратить возникновение эпидемии дифтерии", - отметил Хорват.