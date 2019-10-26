25 октября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 10 городов и поселков, с украинской - трое раненых
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 26 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Оккупанты осуществляли обстрелы рядом с 10 населенными пунктами:
Новомихайловка - из минометов калибра 82 мм;
Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;
Водяное, Авдеевка - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
Лебединское - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Новозвановка - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Хутор Вильный - из стрелкового оружия;
Луганское - с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Золотое-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
Майское - из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.
"Вчера, 25 октября, ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - отмечают в Минобороны.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.
Россияне и наемники вели огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вильного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно