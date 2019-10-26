25 октября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 10 городов и поселков, с украинской - трое раненых

26 октября, 2019, 07:24

В пятницу, 25 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 26 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Оккупанты осуществляли обстрелы рядом с 10 населенными пунктами:

Новомихайловка - из минометов калибра 82 мм;

Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;

Водяное, Авдеевка - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

Лебединское - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Новозвановка - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Хутор Вильный - из стрелкового оружия;

Луганское - с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Золотое-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

Майское - из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

"Вчера, 25 октября, ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - отмечают в Минобороны.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.

Россияне и наемники вели огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вильного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.