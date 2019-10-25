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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об ограничении депутатских запросов

Зеленский подписал закон об ограничении депутатских запросов


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов"

Об этом свидетельствует статус закона на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

К первому чтению в проекте хотели установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного депутата. В ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали поправку о внесении не более десяти запросов от одного нардепа одной пленарной недели.

 

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