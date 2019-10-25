Зеленский подписал закон об ограничении депутатских запросов
25 октября, 2019, 18:00
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов"
Об этом свидетельствует статус закона на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
К первому чтению в проекте хотели установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного депутата. В ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали поправку о внесении не более десяти запросов от одного нардепа одной пленарной недели.
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