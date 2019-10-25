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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы


фото: politeka
Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат за прогулы заседаний Рады

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Напомним, 18 октября законопроект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Парламент принял этот закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.

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