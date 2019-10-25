Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

25 октября, 2019, 17:32

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Напомним, 18 октября законопроект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Парламент принял этот закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.