Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы
25 октября, 2019, 17:32
Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат за прогулы заседаний Рады
Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Напомним, 18 октября законопроект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Парламент принял этот закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно