Зачем она нужна и чего не стоит бояться: в Украине запустили сайт о земельной реформе
25 октября, 2019, 12:15
В Украине запущен информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки.
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Информационный ресурс доступен по ссылке.
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