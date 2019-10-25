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Espreso.tvОбществоЗачем она нужна и чего не стоит бояться: в Украине запустили сайт о земельной реформе

Зачем она нужна и чего не стоит бояться: в Украине запустили сайт о земельной реформе


фото: censor.net
В Украине запущен информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки.

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Информационный ресурс доступен по ссылке.

 

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