За сутки оккупанты 25 раз обстреляли позиции ООС, один военный ранен, - штаб

25 октября, 2019, 07:11

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

24 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

два раза неподалеку Богдановки с направления Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ;

у Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Широкина - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Зайцева - из стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

Отмечается, что вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.