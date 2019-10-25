За сутки оккупанты 25 раз обстреляли позиции ООС, один военный ранен, - штаб
Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.
24 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:
пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
два раза неподалеку Богдановки с направления Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ;
у Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Широкина - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:
5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
неподалеку Зайцева - из стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.
Отмечается, что вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.
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