Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, чего не хватает украинскому спорту
25 октября, 2019, 20:58
Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что ожидает от правительства в плане поддержки спорта в стране
Об этом сообщает sport.ua.
Звездная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что нужно отечественному спорту, чтобы приносить результаты.
"Мне очень хочется, чтобы в нашей стране активно поддерживался спорт и спортсмены, которые прославляют страну на международной арене. Для того, чтобы достигать результатов, надо чувствовать и понимать, что в тебя верят. Украинскому спорту, на мой взгляд, нужны реформы. Очень надеюсь, что новое правительство сможет их провести ", - призналась спортсменка.
26-летняя Ризатдинова бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпионка мира из упражнений с обручем 2013 года.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно