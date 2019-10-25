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Espreso.tvСпортИзвестная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, чего не хватает украинскому спорту

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, чего не хватает украинскому спорту


фото: rbc.ua
Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что ожидает от правительства в плане поддержки спорта в стране

Об этом сообщает sport.ua.

Звездная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что нужно отечественному спорту, чтобы приносить результаты.

"Мне очень хочется, чтобы в нашей стране активно поддерживался спорт и спортсмены, которые прославляют страну на международной арене. Для того, чтобы достигать результатов, надо чувствовать и понимать, что в тебя верят. Украинскому спорту, на мой взгляд, нужны реформы. Очень надеюсь, что новое правительство сможет их провести ", - призналась спортсменка.

26-летняя Ризатдинова бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпионка мира из упражнений с обручем 2013 года.

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