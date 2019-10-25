Японский министр ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями

25 октября, 2019, 08:29

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавары

Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей, сообщает РБК-Украина.

Абэ заявил, что принял отставку Сугавары. По его словам, он не снимает с себя ответственности за назначение Сугавары. Абэ добавил, что его должность займет Хироси Кадзияма, экс-глава министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, в котором говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. иен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям дыни, морепродукты и другие вещи.

Сугавара возглавлял министерство с сентября этого года.