Японский министр ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями
25 октября, 2019, 08:29
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавары
Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей, сообщает РБК-Украина.
Абэ заявил, что принял отставку Сугавары. По его словам, он не снимает с себя ответственности за назначение Сугавары. Абэ добавил, что его должность займет Хироси Кадзияма, экс-глава министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, в котором говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. иен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям дыни, морепродукты и другие вещи.
Сугавара возглавлял министерство с сентября этого года.
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