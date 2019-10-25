Верховный суд обратился к Зеленскому с просьбой ветировать закон о судебной реформе
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Соответствующее решение судьи утвердили на заседании пленума в пятницу, 25 октября.
Верховный суд Украины просит президента Владимира Зеленского ветировать принятый Радой закон (№ 1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления.
"Верховный Суд обращается к Президенту Украины с просьбой применить предоставленное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", исходя из перечисленного", - говорится в принятом судьями обращении.
В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".
16 октября депутаты Рады проголосовали во втором чтении за законопроект № 1008 - президентский проект судебной реформы.
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