 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Индии создали самые дорогие конфеты в мире: они попали в Книгу рекордов

В Индии создали самые дорогие конфеты в мире: они попали в Книгу рекордов


фото: thenewsminute
Индийская кондитерская компания Fabelle представила самые дорогие конфеты, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса

Цена одного килограмма сладостей - $6221. Стоимость ручной деревянной коробки - $1400, передает Indiantelevision.

Ингредиенты для конфет собирали в разных уголках мира.

Какао-бобы выращены в Голубых горах Ямайки, белый шоколад - из Бельгии, ваниль собирали на острове Таити, а лесные орехи в итальянском Пьемонте.

Конфеты называются Fabelle Trinity - Truffles Extraordinaire. Они символизируют цикл человеческой жизни.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать