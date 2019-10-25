В Индии создали самые дорогие конфеты в мире: они попали в Книгу рекордов
25 октября, 2019, 12:12
Индийская кондитерская компания Fabelle представила самые дорогие конфеты, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Цена одного килограмма сладостей - $6221. Стоимость ручной деревянной коробки - $1400, передает Indiantelevision.
Ингредиенты для конфет собирали в разных уголках мира.
Какао-бобы выращены в Голубых горах Ямайки, белый шоколад - из Бельгии, ваниль собирали на острове Таити, а лесные орехи в итальянском Пьемонте.
Конфеты называются Fabelle Trinity - Truffles Extraordinaire. Они символизируют цикл человеческой жизни.
A mesmerizing Masterclass with world-renowned Masterchef Philippe Conticini #FabelleTrinity #TrinityDecoded @Conticini_Team pic.twitter.com/UUciN3Vav2- Fabelle Chocolates (@Fabelle) October 22, 2019
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