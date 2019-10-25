В Турции микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором, 10 пострадавших
25 октября, 2019, 09:00
На юго-западе Турции микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором, в результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на турецкое издание "Milliyet".
ДТП произошло на трассе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.
Известно, что пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
Правоохранители устанавливают причины ДТП.
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