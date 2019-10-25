В Турции микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором, 10 пострадавших

25 октября, 2019, 09:00

На юго-западе Турции микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором, в результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на турецкое издание "Milliyet".

ДТП произошло на трассе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Известно, что пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают причины ДТП.