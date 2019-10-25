В США завели уголовное дело на инициаторов расследования Мюллера
Об этом сообщает The New York Times.
"Чиновники министерства юстиции перешли от административного рассмотрения предпосылок для расследования относительно вмешательства России (тщательно контролируемого генпрокурором Уильямом Барром) к уголовному производству", - сообщает газета.
Следствие возглавляет прокурор Джон Дарго, который имеет полномочия требовать повестками документы и вызвать свидетелей, а также созвать жюри присяжных и выдвигать уголовные обвинения.
Как отмечает издание, уголовное преследование инициаторов изучения влияния России на выборы в США неизбежно наводит на мысль, что президент пользуется Минюстом, чтобы преследовать политических оппонентов.
В свое время глава Белого дома уволил директора ФБР Джеймса Коми, который был одним из первых руководителей расследования, изучавшего, в том числе, связи кампании Трампа с правительством РФ.
"Этот шаг также создает необычную ситуацию, когда министерство юстиции проводит уголовное расследование против себя", - отмечает NYT.
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