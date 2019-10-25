В США завели уголовное дело на инициаторов расследования Мюллера

25 октября, 2019, 10:35

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательства России в президентские выборы в США получила статус уголовного дела

Об этом сообщает The New York Times.

"Чиновники министерства юстиции перешли от административного рассмотрения предпосылок для расследования относительно вмешательства России (тщательно контролируемого генпрокурором Уильямом Барром) к уголовному производству", - сообщает газета.

Следствие возглавляет прокурор Джон Дарго, который имеет полномочия требовать повестками документы и вызвать свидетелей, а также созвать жюри присяжных и выдвигать уголовные обвинения.

Как отмечает издание, уголовное преследование инициаторов изучения влияния России на выборы в США неизбежно наводит на мысль, что президент пользуется Минюстом, чтобы преследовать политических оппонентов.

В свое время глава Белого дома уволил директора ФБР Джеймса Коми, который был одним из первых руководителей расследования, изучавшего, в том числе, связи кампании Трампа с правительством РФ.

"Этот шаг также создает необычную ситуацию, когда министерство юстиции проводит уголовное расследование против себя", - отмечает NYT.