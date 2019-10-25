В США освободили русскую шпионку Бутину

25 октября, 2019, 17:49

Гражданка России Мария Бутина, деятельность которой связывают с интересами российской разведки в Национальной стрелковой ассоциации США, освобождена из федеральной тюрьмы и будет депортирована в Россию

Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

"Мария Бутина освобождена из Федерального исправительного учреждения Таллахасси в пятницу после того, как провела более 15 месяцев за решеткой", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что она будет немедленно депортирована в Москву.

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Мария Бутина, которая прибыла в США по студенческой визе, стала первой гражданкой России, осужденной по делу о вмешательстве в американские выборы. Она позиционировала себя как активистка за права владения оружием и установила знакомства в руководящих кругах Национальной стрелковой организации, близкой к Республиканской партии. Бутину подозревали в шпионаже в пользу России, а также в попытках вмешаться в избирательную кампанию в США.

Американское следствие установило прямую связь Марии Бутиной с заместителем главы Центробанка России Александром Торшиным, который в материалах расследования назывался ее куратором. В Вашингтоне считали, что российская сторона пыталась таким образом установить канал коммуникаций в предвыборный период со штабом кандидата в президенты Дональда Трампа.