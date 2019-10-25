 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США освободили русскую шпионку Бутину

В США освободили русскую шпионку Бутину


фото: interfax
Гражданка России Мария Бутина, деятельность которой связывают с интересами российской разведки в Национальной стрелковой ассоциации США, освобождена из федеральной тюрьмы и будет депортирована в Россию

Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

"Мария Бутина освобождена из Федерального исправительного учреждения Таллахасси в пятницу после того, как провела более 15 месяцев за решеткой", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что она будет немедленно депортирована в Москву.

Читайте также: Секс, оружие и влиятельные друзья. За что ФБР задержало россиянку Марию Бутину

Мария Бутина, которая прибыла в США по студенческой визе, стала первой гражданкой России, осужденной по делу о вмешательстве в американские выборы. Она позиционировала себя как активистка за права владения оружием и установила знакомства в руководящих кругах Национальной стрелковой организации, близкой к Республиканской партии. Бутину подозревали в шпионаже в пользу России, а также в попытках вмешаться в избирательную кампанию в США.

Американское следствие установило прямую связь Марии Бутиной с заместителем главы Центробанка России Александром Торшиным, который в материалах расследования назывался ее куратором. В Вашингтоне считали, что российская сторона пыталась таким образом установить канал коммуникаций в предвыборный период со штабом кандидата в президенты Дональда Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать