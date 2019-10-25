В Риге провели акцию в поддержку крымских татар и фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир"

25 октября, 2019, 22:24

В столице Латвии Риге 25 октября прошла акция в поддержку украинских политзаключенных, находящихся в России

Об этом сообщила на странице в Facebook латвийская активистка Татьяна Елгава.

Акция состоялась у посольства России в Латвии.

В частности, присутствующие держали в руках плакаты с портретами фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир" и скандировали "Свобода и справедливость для крымских татар", "Латвия и Украина вместе", "Россия убивает" и другие.

По данным офиса украинского омбудсмена, Россия удерживает не менее 110 граждан Украины на своей территории и аннексированном Крыму.

После аннексии на полуострове участились случаи преследования крымских татар со стороны подконтрольной России местной власти и российских силовиков. Об этом не раз заявляли лидеры крымскотатарского народа. Самыми массовыми стали задержания, аресты и судебные процессы в рамках так называемых "дел Хизб ут-Тахрир".