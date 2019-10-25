В России военнослужащий расстрелял 7 сослуживцев
25 октября, 2019, 15:30
Военнослужащий в Забайкальском крае РФ открыл огонь по сослуживцам
Семь человек погибли, еще двое ранены, сообщил информированный источник российскому "Интерфакс".
По его словам, в военной части в поселке Горный военнослужащий, вероятно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.
"Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы", - сказал источник.
Среди погибших есть солдаты-срочники, пишет ТАСС.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, военный мог открыть стрельбу из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.
Угрозы жизни раненых в результате стрельбы нет, сообщает агентство. На место выехала комиссия во главе с заместителем министра.
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