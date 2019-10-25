В России военнослужащий расстрелял 7 сослуживцев

25 октября, 2019, 15:30

Военнослужащий в Забайкальском крае РФ открыл огонь по сослуживцам

Семь человек погибли, еще двое ранены, сообщил информированный источник российскому "Интерфакс".

По его словам, в военной части в поселке Горный военнослужащий, вероятно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

"Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы", - сказал источник.

Среди погибших есть солдаты-срочники, пишет ТАСС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, военный мог открыть стрельбу из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Угрозы жизни раненых в результате стрельбы нет, сообщает агентство. На место выехала комиссия во главе с заместителем министра.