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Espreso.tvОбществоВ России военнослужащий расстрелял 7 сослуживцев

В России военнослужащий расстрелял 7 сослуживцев

Военнослужащий в Забайкальском крае РФ открыл огонь по сослуживцам

Семь человек погибли, еще двое ранены, сообщил информированный источник российскому "Интерфакс".

По его словам, в военной части в поселке Горный военнослужащий, вероятно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

"Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы", - сказал источник.

Среди погибших есть солдаты-срочники, пишет ТАСС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, военный мог открыть стрельбу из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Угрозы жизни раненых в результате стрельбы нет, сообщает агентство. На место выехала комиссия во главе с заместителем министра.

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