В Раде предлагают открыть КПВВ в Счастье. Об этом просили террористы "ЛНР"

25 октября, 2019, 21:51

Глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинець заявил о поддержке комитетом предложения открыть контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в городе Счастье Луганской области

Об этом сообщает hromadske.

"Мы официально обратимся к Минской трехсторонней группе по вопросам об открытии КПВВ на местности города Счастье", - сказал Лубинець в ответ на вопрос депутата-мажоритарници от Счастье Виктории Гриб.

Однако во время пресс-конференции Лубинець уточнил, что комитет не имеет полномочий решать, где именно должны открывать новые пункты пропуска.

Ранее, 20 сентября, на заседание Трехсторонней контактной группы в Минске предложение открыть КПВВ в Счастье сделал представитель "ЛНР" Владислав Дейнего.

Однако заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что КПВВ в Счастье нельзя открывать, поскольку там находится стратегический объект - Луганская теплоэлектростанция, которая сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе.

"Если будет открыт транспортный переход в районе города Счастье , то есть риск захвата Луганской ТЭС. И тогда террористы могут получить энергетический рычаг и влиять на решения как на территории области, так и на территории Украины", - сказал Клименко.

Сейчас в Луганской области работает только один КПВВ - пешеходный переход в Станице Луганской.