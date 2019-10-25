В Раде предлагают открыть КПВВ в Счастье. Об этом просили террористы "ЛНР"
Об этом сообщает hromadske.
"Мы официально обратимся к Минской трехсторонней группе по вопросам об открытии КПВВ на местности города Счастье", - сказал Лубинець в ответ на вопрос депутата-мажоритарници от Счастье Виктории Гриб.
Однако во время пресс-конференции Лубинець уточнил, что комитет не имеет полномочий решать, где именно должны открывать новые пункты пропуска.
Ранее, 20 сентября, на заседание Трехсторонней контактной группы в Минске предложение открыть КПВВ в Счастье сделал представитель "ЛНР" Владислав Дейнего.
Однако заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что КПВВ в Счастье нельзя открывать, поскольку там находится стратегический объект - Луганская теплоэлектростанция, которая сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе.
"Если будет открыт транспортный переход в районе города Счастье , то есть риск захвата Луганской ТЭС. И тогда террористы могут получить энергетический рычаг и влиять на решения как на территории области, так и на территории Украины", - сказал Клименко.
Сейчас в Луганской области работает только один КПВВ - пешеходный переход в Станице Луганской.
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