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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" подготовили письмо к конгрессменам США, призвавшим внести "Азов" в список террористов

В "Слуге народа" подготовили письмо к конгрессменам США, призвавшим внести "Азов" в список террористов

Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившихся к Государственному секретарю США М. Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко написал в Facebook.

"Считаю такими, которые не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины, попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины - отдельного отряда специального назначения "Азов", - отметил он.

Нардеп сообщил, что подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к Государственному секретарю США М. Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками Революции Достоинства. "Азовцы" принимали участие в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26-ти "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины", - подчеркнул Яременко.

В письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов.

Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины. Подписание и передача письма американской стороне состоится в вторник, 29 октябре 2019 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов " - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

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