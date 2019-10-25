В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на на ручной гранате

25 октября, 2019, 11:55

Двое мужчин получили ранения после подрыва на растяжке в оккупированном боевиками Луганске

Об этом сообщают " Новости Донбасса".

Двое мужчин 24 октября получили ранения после подрыва на растяжке в оккупированном боевиками Луганске. Вероятно они подорвались на ручной гранате РГД-5.

Вероятно, они подорвались на ручной гранате РГД-5, когда рубили просеку в садоводческом товариществе. Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с многочисленными ранениями доставлены в Луганскую клиническую больницу.