В Одессе титушки избили активистов, протестовавших против застройки

25 октября, 2019, 19:09

Ситуация с застройкой элитной местности Аркадия в Одессе обостряется

Об этом сообщает Думская.

"Только что титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выбежав с территории строительства по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облили ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сообщили в группе.

В результате драки полиция задержала двух человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Сегодня утром в ходе бессрочной акции на глазах у полиции уже происходила драка с распылением газа. Протестующие направились в отделение полиции, чтобы написать заявления и зафиксировать побои.

В начале октября стало известно, что в Аркадии появятся еще три дома по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Документ издан в сентябре. На этом участке должна была появиться школа и детский сад.