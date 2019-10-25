В Одессе титушки избили активистов, протестовавших против застройки
Об этом сообщает Думская.
"Только что титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выбежав с территории строительства по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облили ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сообщили в группе.
Сегодня утром в ходе бессрочной акции на глазах у полиции уже происходила драка с распылением газа. Протестующие направились в отделение полиции, чтобы написать заявления и зафиксировать побои.
В начале октября стало известно, что в Аркадии появятся еще три дома по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Документ издан в сентябре. На этом участке должна была появиться школа и детский сад.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно