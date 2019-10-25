В Нацбанке назвали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже изъяли из обращения

25 октября, 2019, 12:38

После прекращения обращения мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 млн штук таких монет

Об этом НБУ заявил в комментарии hromadske.

"За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из обращения изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.

Всего в обращении находится около 5,71 млрд монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Их у украинцев 2,43 млрд штук.