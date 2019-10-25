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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке назвали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже изъяли из обращения

В Нацбанке назвали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже изъяли из обращения


фото: bank.gov.ua
После прекращения обращения мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 млн штук таких монет

Об этом НБУ заявил в комментарии hromadske.

"За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из обращения изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.

Всего в обращении находится около 5,71 млрд монет мелких номиналов, из которых больше всего  монет номиналом 1 копейка. Их у украинцев 2,43 млрд штук.

 

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