В Нацбанке назвали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже изъяли из обращения
25 октября, 2019, 12:38
После прекращения обращения мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 млн штук таких монет
Об этом НБУ заявил в комментарии hromadske.
"За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из обращения изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", - говорится в сообщении.
В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.
Всего в обращении находится около 5,71 млрд монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Их у украинцев 2,43 млрд штук.
- Напомним, ранее сообщалось, что монеты 1, 2, 5 копеек выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.
- С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн вошла в обращение в Украине.
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