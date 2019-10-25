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Espreso.tvОбществоВ Киеве забросали камнями автобусы, которые перевозили футбольных фанатов

В Киеве забросали камнями автобусы, которые перевозили футбольных фанатов

В Киеве на улице Большой Васильковской вечером 24 октября группа мужчин бросала камни в автобусы, перевозившие футбольных болельщиков

Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции.

По вызову выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского райуправления милиции.

При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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