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Espreso.tvОбществоВ Киеве в результате взрыва газа в доме погиб человек

В Киеве в результате взрыва газа в доме погиб человек

В столице, в Печерском районе произошла трагедия из-за взрыва бытового газа

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На улице Николая Бойчука 4, (бывшая Киквидзе), на первом этаже многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, взорвался газ в квартире. В результате взрыва погиб человек.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место, быстро локализовали и ликвидировали пожар. Известно об одном погибшем, которого нашли среди обгоревших обломков квартиры.

Отметим также, что в результате взрыва осколки из помещения разлетелись примерно на 20 метров.

На данный момент спасатели занимаются разборкой завалов. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить точную причину взрыва.

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