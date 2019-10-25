В Киеве в результате взрыва газа в доме погиб человек

25 октября, 2019, 13:32

В столице, в Печерском районе произошла трагедия из-за взрыва бытового газа

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На улице Николая Бойчука 4, (бывшая Киквидзе), на первом этаже многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, взорвался газ в квартире. В результате взрыва погиб человек.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место, быстро локализовали и ликвидировали пожар. Известно об одном погибшем, которого нашли среди обгоревших обломков квартиры.

Отметим также, что в результате взрыва осколки из помещения разлетелись примерно на 20 метров.

На данный момент спасатели занимаются разборкой завалов. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить точную причину взрыва.