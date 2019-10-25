В Киеве установлены 2900 контейнеров для сбора сухих отходов, - Кличко

25 октября, 2019, 11:12

В столице уже установили около 2900 контейнеров КП "Киевкоммунсервис" для сбора сухой фракции отходов

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такие отходы коммунальщики транспортируют спецмашинами на сортировочные линии: там из мусора изымают ресурсоценные компоненты, которые попадут на переработку, а не на полигон, и будут использованы как вторичное сырье.

По словам Кличко, только в течение третьего квартала 2019 года на сортировочные линии в столице вывезли 30,8 тыс. кубометров отходов из контейнеров-сеток.

К сухим отходам относится: вторсырье: бумага, пластик, стекло и т.д.)