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Espreso.tvОбществоВ Киеве установлены 2900 контейнеров для сбора сухих отходов, - Кличко

В Киеве установлены 2900 контейнеров для сбора сухих отходов, - Кличко

В столице уже установили около 2900 контейнеров КП "Киевкоммунсервис" для сбора сухой фракции отходов

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такие отходы коммунальщики транспортируют спецмашинами на сортировочные линии: там из мусора изымают ресурсоценные компоненты, которые попадут на переработку, а не на полигон, и будут использованы как вторичное сырье.

По словам Кличко, только в течение третьего квартала 2019 года на сортировочные линии в столице вывезли 30,8 тыс. кубометров отходов из контейнеров-сеток.

К сухим отходам относится: вторсырье: бумага, пластик, стекло и т.д.)

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