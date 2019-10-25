В Киеве школьник заболел дифтерией

25 октября, 2019, 16:13

Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика в Киеве

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз дифтерия установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет", - говорится в сообщении.

Больной имел контакт с 45-ю людьми, из них 36 детей. По месту жительства и учебы проведена дезинфекция.

Бактерии дифтерии в окружении больного киевского школьника пока не обнаружены. Он находится в больнице.

Об этом на брифинге сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района" Юрий Смищук, сообщает УНИАН.

По его словам, сегодня были обследованы все одноклассники мальчика, у которого обнаружено дифтерию, а также члены семьи (кроме мальчика в семье еще два ребенка).

"21 октября у ребенка уже снизилась температура, состояние улучшилось. Но 22 октября получили исследования мазочков, что обнаружены бактерии дифтерии. Предварительное заключение было, что это нетоксическая, не являющаяся опасной дифтерийная палочка. Но мы работаем на опережение, на недопущение осложнений. Поэтому ребенка направили в стационар. Был предоставлен экстренный сигнал в лабораторный центр, согласно чем запускается весь механизм работы системы не только с заболевшим ребенком, а по работе в очаге заболевания ", - сказал Смищук.

По его информации, у мальчика в амбулаторной карточке записано, что он привит от дифтерии, но есть информация, что эта запись подделана. В свою очередь заведующий отделением Киевской городской детской клинической инфекционной больницы, куда госпитализированы мальчика, Наталья Чемеркина заметила, что мама ребенка призналась, что ребенок не привит от дифтерии.

Сейчас мальчик находится с мамой в отдельной палате больницы и будет оставаться там под наблюдением врачей не менее недели.