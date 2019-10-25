В Киеве "заминировали" все детсады, родильные дома и ТРЦ
25 октября, 2019, 17:57
Полиции Киева сообщили о заминировании всех торгово-развлекательных центров, родильных домов и детских садов
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех ТРЦ, родильных домов и детских садов", - говорится в сообщении.
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