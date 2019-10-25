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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все детсады, родильные дома и ТРЦ

В Киеве "заминировали" все детсады, родильные дома и ТРЦ


фото: 5.ua
Полиции Киева сообщили о заминировании всех торгово-развлекательных центров, родильных домов и детских садов

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех ТРЦ, родильных домов и детских садов", - говорится в сообщении.

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