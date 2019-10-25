В Киеве обещают построить комплекс по переработке листьев
25 октября, 2019, 10:40
В Киеве построят комплекс по переработке и утилизации растительных отходов
Такое решение принято 24 октября на заседании Киевского городского совета, передает пресс-служба столичной мэрии.
По мнению депутатов, это должно решить вопрос сжигания опавших листьев. При этом сумма и сроки строительства не называются.
Как отмечают в горсовете, все природоохранные мероприятия в 2019-2020 годах финансируются из Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды.
В этом году продолжается обследование и расчистка русла реки Лыбидь. Кроме того, обещают продолжить расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.
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