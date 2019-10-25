В Киеве на рынке Троещины ночью взорвали гранату

25 октября, 2019, 07:59

В ночь на 25 октября прогремел взрыв, в результате инцидента никто не пострадал

Об этом сообщает " Информатор".

На территории рынка Радосиль, что на Троещине в Киеве, в ночь на 25 октября прогремел взрыв. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации полиции, мужчина был один.

Предварительно установлено, что неизвестный бросил гранату. В результате инцидента пострадавших нет.

Детонация прошла около 00:40. По словам сотрудников охранной фирмы, которые приехали на место происшествия, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом.

На месте остались осколки взрывного устройства. Ударная волна побила стекла в нескольких строениях. Детали выясняются.

Фото: "Информатор"