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Espreso.tvОбществоВ Киеве на рынке Троещины ночью взорвали гранату

В Киеве на рынке Троещины ночью взорвали гранату


фото: "Информатор"
В ночь на 25 октября прогремел взрыв, в результате инцидента никто не пострадал

Об этом сообщает " Информатор".

На территории рынка Радосиль, что на Троещине в Киеве, в ночь на 25 октября прогремел взрыв. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации полиции, мужчина был один.

Предварительно установлено, что неизвестный бросил гранату. В результате инцидента пострадавших нет.

Детонация прошла около 00:40. По словам сотрудников охранной фирмы, которые приехали на место происшествия, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом.

На месте остались осколки взрывного устройства. Ударная волна побила стекла в нескольких строениях. Детали выясняются.

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Фото: "Информатор"

 

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