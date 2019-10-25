В Калифорнии бушуют лесные пожары, эвакуированы две тысячи человек

25 октября, 2019, 12:06

Из-за лесных пожаров, разбушевавшихся в американском штате Калифорния, были эвакуированы около 2 тысяч человек, многие дома остались без электричества из-за риска случайных возгораний

Об этом сообщает ВВС.

"Около 2 тысяч человек были эвакуированы из своих домов, поскольку в Калифорнии бушует лесной пожар", - говорится в сообщении.

В заявлении департамента противопожарной защиты штата Калифорнии говорят, что пожар в Кинкейде, округ Сонома, охватил 10 00тыс. акров земли и еще не был локализован. Отмечается, что за сильных ветров огонь направляется на юг штата.

Около 500 работников аварийно-спасательных служб борются с огнем при поддержке с воздуха.

Около 180 тысяч домов остались без электричества после того, как поставщик коммунальных услуг Pacific Gas & Electric отключил электричество в 15 графствах южной Калифорнии, чтобы предотвратить риск случайных пожаров.