Уволенный Горбатюк заявил, что накануне его управление расследовало дело, в котором фигурировал Богдан
Об этом Горбатюк рассказал в эфире "Общественного радио".
В управление Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.
"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину возложили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главу Офиса президента, - ред.)", - рассказал Горбатюк.
Также Горбатюк отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.
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