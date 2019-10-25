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Espreso.tvОбществоУволенный Горбатюк заявил, что накануне его управление расследовало дело, в котором фигурировал Богдан

Уволенный Горбатюк заявил, что накануне его управление расследовало дело, в котором фигурировал Богдан

Уволенный накануне руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела в котором фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан

Об этом Горбатюк рассказал в эфире "Общественного радио".

В управление Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину возложили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главу Офиса президента, - ред.)", - рассказал Горбатюк.

Также Горбатюк отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

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