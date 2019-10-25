Украинские военные прибыли в США на Марафон морской пехоты

25 октября, 2019, 07:32

Команда украинских военных, получивших ранения, прибыла в Вашингтон для участия в забегах 44-го Марафона морской пехоты США и преодолеет две дистанции: 10 км и 50 км

Об этом сообщает "Укринформ".

Самолет с украинцами прибыл во второй половине четверга на аэродром Вашингтон Даллес.

В посольстве Украины в США отметили, что команда наших воинов будет разделена на две группы. Одна выйдет на старт на дистанции 10 км, вторая будет бежать 50 км.

За 44 года существования Марафона морской пехоты США маршрут в полсотни километров участники будут преодолевать впервые.

Планируется, что ультрамарафонскую дистанцию будут бежать четыре представителя украинской команды.

Все забеги 44-го Марафона морской пехоты США состоятся в это воскресенье, 27 октября. Обычно в них принимают участие десятки тысяч американцев и гостей из других стран.