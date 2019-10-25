Украинская исследовательница из антарктической станции "Академик Вернадский" выиграла грант на изучение изменений климата
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Благодаря исследованиям на станции "Академик Вернадский" украинская ученая выиграла уникальный грант на изучение изменений климата. Участие в нем стало возможным благодаря возобновлению в 2018 году статуса Украины как полноценного члена SCAR.
Нынешние победители представляют 5 стран - США, Японию, Австралию, Аргентину и Украины. Сумма каждого гранта составляет до $ 15 тыс.
Предварительно украинская ученая изучала биогеохимическое взаимодействие антарктических бактерий и микроводорослей Южного океана на станции "Академик Вернадский". Теперь она получила возможность продолжить это исследование в Институте морской микробиологии Макса Планка (Бремен, Германия), который является мировым лидером в этой области.
Исследование Марии Павловской будет способствовать лучшему пониманию биологических механизмов связывания и высвобождения углекислого газа в Мировом океане и процессов изменения климата.
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