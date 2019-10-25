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Espreso.tvОбществоУкраинская исследовательница из антарктической станции "Академик Вернадский" выиграла грант на изучение изменений климата

Украинская исследовательница из антарктической станции "Академик Вернадский" выиграла грант на изучение изменений климата

Сотрудница Национального антарктического научного центра МОН Мария Павловская стала одной из 8 победителей престижного грантового конкурса Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR)

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Благодаря исследованиям на станции "Академик Вернадский" украинская ученая выиграла уникальный грант на изучение изменений климата. Участие в нем стало возможным благодаря возобновлению в 2018 году статуса Украины как полноценного члена SCAR.

Нынешние победители представляют 5 стран - США, Японию, Австралию, Аргентину и Украины. Сумма каждого гранта составляет до $ 15 тыс.

Предварительно украинская ученая изучала биогеохимическое взаимодействие антарктических бактерий и микроводорослей Южного океана на станции "Академик Вернадский". Теперь она получила возможность продолжить это исследование в Институте морской микробиологии Макса Планка (Бремен, Германия), который является мировым лидером в этой области.

Исследование Марии Павловской будет способствовать лучшему пониманию биологических механизмов связывания и высвобождения углекислого газа в Мировом океане и процессов изменения климата.

 

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