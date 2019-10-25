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Espreso.tvОбществоУкраина-американский стартап привлек $35 млн от Goldman Sachs

Украина-американский стартап привлек $35 млн от Goldman Sachs

Стартап с украинскими корнями по защите чувствительных данных привлек $35 млн инвестиций от инвестиционного банка Goldman Sachs с участием Andreessen Horowitz и Vertex Ventures

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Very Good Security разрабатывает уникальное SaaS решение, которое позволяет стартапам и корпорациям использовать чувствительные данные без риска их потери и ответственности их хранения.

"Используя VGS, компании могут применить подход "Zero Data", в результате которого устраняется необходимость сохранять чувствительные данные на своих серверах.

При этом VGS отвечает за безопасный сбор и обмен данными с необходимыми сервисами (например, платежными платформами). Таким образом, клиенты сохраняют полный контроль над своими данными при этом не неся ответственность за их хранение и защиту", - говорится в сообщении.

Клиентами VGS является Brex, Travel Bank, Deserve, Fivestars, LendUp и другие.

Компания основана в 2016 году Махмудом Абделькадер и Маршаллом Джонсом в Сан-Франциско. В том же году был открыт офис в Украине. Первыми сотрудниками VGS были Олег Скляренко и Кристина Монец, которые в 2016 году открыли представительство компании в Киеве.

Сейчас в компании работает более 80 сотрудников, из которых более 50 - в Украине (во Львове и Киеве). В украинских офисах работают специалисты всех должностей, включая топ-менеджеров, инжиниринг, сейлз-отдел, маркетологов и HR-специалистов.

 

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