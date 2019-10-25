Сидели за одним столом: журналист Казанский рассказал об участниках смертельной стрельбы в Харькове
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.
"Пару часов назад мужики с этого снимка мило беседовали в одном из кафе Харькова. Сейчас двоих из них уже нет в живых, и еще один с тяжелым ранением в больнице", - написал Казанский.
Отмечается, что "Тайсон", "Жора" и "Хам" - это, вроде бы, лидеры харьковской "ОПГ "Оплот"", лидера которой Евгения Жилина несколько лет назад застрелили в России.
"Кто такой Алексей Титов, который с ними на фото - пока не понятно. Известно только, что он из оккупированной Горловки", - рассказал журналист.
По мнению Казанского, "оплотовци" атаковали Титова и в упор стали в него стрелять.
"Вероятно, из травмата, так как промахнуться было невозможно, но при этом Титов не только не умер, но и открыл огонь, которым убил "Тайсона" и ранил "Жору". Затем Титов попытался убежать, но его настигла полиция и он погиб в результате взрыва гранаты ", - добавил он.
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