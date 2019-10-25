Свитолина узнала имена соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA
25 октября, 2019, 15:56
На групповом этапе Итогового турнира WTA Элина Свитолина встретится с тремя соперницами
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина 27 октября начинает свой путь на Итоговом турнире WTA 2019. По результатам мирового рейтинга украинка занимает 8 место, поэтому будет соревноваться в пурпурной группе, вместе с чешкой Плишковой (2), канадкой Бьянкой Андриеску (4) и румынкой Симоной Халеп (5).
В параллельной, красной группе будут играть австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Косака (3), чешка Петра Квитова (6) и швейцарка Белинда Бенчич (7).
WTA Finals 2019 начнется 27 октября и продлится до 3 ноября.
- 28 октября стало известно, что украинка Элина Свитолина - первая теннисистка, начиная с 1980-го года, которая вышла на Итоговый турнир WTA, не сыграв ни в одном финале текущего сезона.
- 25 октября украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-вечер, посвященный Итоговому турниру 2019.
- В этом сезоне на счету Свитолиной 5 полуфиналов, в том числе 2 в турнирах Большого Шлема (Уимблдон, US Open).
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