Свитолина узнала имена соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

25 октября, 2019, 15:56

На групповом этапе Итогового турнира WTA Элина Свитолина встретится с тремя соперницами

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина 27 октября начинает свой путь на Итоговом турнире WTA 2019. По результатам мирового рейтинга украинка занимает 8 место, поэтому будет соревноваться в пурпурной группе, вместе с чешкой Плишковой (2), канадкой Бьянкой Андриеску (4) и румынкой Симоной Халеп (5).

В параллельной, красной группе будут играть австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Косака (3), чешка Петра Квитова (6) и швейцарка Белинда Бенчич (7).

WTA Finals 2019 начнется 27 октября и продлится до 3 ноября.