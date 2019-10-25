Свитолина посетила вечеринку перед стартом Итогового турнира
25 октября, 2019, 13:55
Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-вечер, посвященный Итоговому турниру 2019
Об этом спортсменка сообщила в facebook.
В китайском Шэньчжэне состоялся гала-вечер по случаю официального открытия Итогового турнира WTА 2019, в котором примут участие восемь лучших теннисисток года. Среди участников есть и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая, конечно, тоже присутствовала на мероприятии.
WTA Finals 2019 начнется 27 октября и продлится до 3 ноября.
- 28 октября стало известно, что украинка Элина Свитолина - первая теннисистка, начиная с 1980-го года, которая вышла на Итоговый турнир WTA, не сыграв ни в одном финале текущего сезона.
- В этом сезоне на счету Свитолиной 5 полуфиналов, в том числе 2 - в турнирах Большого Шлема (Уимблдон, US Open).
- 4 октября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила голландке Бертенс в четвертьфинале турнира WTA в Китае.
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