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Espreso.tvСпортСвитолина посетила вечеринку перед стартом Итогового турнира

Свитолина посетила вечеринку перед стартом Итогового турнира


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-вечер, посвященный Итоговому турниру 2019

Об этом спортсменка сообщила в facebook.

В китайском Шэньчжэне состоялся гала-вечер по случаю официального открытия Итогового турнира WTА 2019, в котором примут участие восемь лучших теннисисток года. Среди участников есть и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая, конечно, тоже присутствовала на мероприятии. 

WTA Finals 2019 начнется 27 октября и продлится до 3 ноября.

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