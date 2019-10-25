Стали известны новые подробности о грузовике с 39 погибшими в Британии
Эту информацию подтвердил прессекретар компании, сообщает агентство RTE.
GTR базируется в Дублине, а также имеет филиалы в графствах Лаут и Монахан.
По словам представителя компании, грузовик арендовали в Монахане 15 октября по ставке 275 евро в неделю.
Компания уже связалась с полицией графства Эссекс и предоставила ей информацию о личности и компании, которая взяла грузовик в аренду.
Все грузовики Global Trailer Rentals оснащены GPS-трекерами, и компания собирается предоставить данные своей системы отслеживания правоохранителям.
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Ранее сообщалось, что грузовик был обнаружен на территории промышленной зоны. Полицейские арестовали 25-летнего водителя.
Все погибшие являются гражданами Китая.
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