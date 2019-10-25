 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтали известны новые подробности о грузовике с 39 погибшими в Британии

Стали известны новые подробности о грузовике с 39 погибшими в Британии

Грузовик с 39 трупами, которая был обнаружен в английском графстве Эссекс, принадлежит ирландской компании Global Trailer Rentals Ltd

Эту информацию подтвердил прессекретар компании, сообщает агентство RTE.

GTR базируется в Дублине, а также имеет филиалы в графствах Лаут и Монахан.

По словам представителя компании, грузовик арендовали в Монахане 15 октября по ставке 275 евро в неделю.

Компания уже связалась с полицией графства Эссекс и предоставила ей информацию о личности и компании, которая взяла грузовик в аренду.

Все грузовики Global Trailer Rentals оснащены GPS-трекерами, и компания собирается предоставить данные своей системы отслеживания правоохранителям.

Читайте также:   Постепенно замерзали при -25: СМИ рассказали подробности смерти 39 мигрантов в грузовике  

Ранее сообщалось, что грузовик был обнаружен на территории промышленной зоны. Полицейские арестовали 25-летнего водителя.

Все погибшие являются гражданами Китая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать