Смертельная стрельба в Харькове: полиция воссоздала ход событий и рассказала о нападающем

25 октября, 2019, 17:36

В пятницу, 25 октября, возле супермаркета в Харькове произошла стрельба, в результате чего ранены двое мужчин, один из которых погиб в карете скорой медицинской помощи

Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции Харькова.

"Установлено, что 2 харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле "Тойота". Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.

Патрульные в районе Южного железнодорожного вокзала увидела лицо, схожее по приметам на разыскиваемого.

"Брюки злоумышленника были в крови. Патрульные полицейские получили оружие, беглец отвернулся и подорвал себя гранатой", - сообщили правоохранители.

Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По словам главы полиции Харьковщины, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.