Смертельная стрельба в Харькове: полиция воссоздала ход событий и рассказала о нападающем
Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции Харькова.
"Установлено, что 2 харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле "Тойота". Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.
Патрульные в районе Южного железнодорожного вокзала увидела лицо, схожее по приметам на разыскиваемого.
"Брюки злоумышленника были в крови. Патрульные полицейские получили оружие, беглец отвернулся и подорвал себя гранатой", - сообщили правоохранители.
Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
По словам главы полиции Харьковщины, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.
- Ранее СМИ сообщили , что убитый проходил свидетелем по делу убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова
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