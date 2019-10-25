 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб

Шварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб


фото: REUTERS
Известный актер Арнольд Шварценеггер признался в любви к английскому "Ливерпулю"

Об этом сообщает ВВС.

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, за какой футбольный клуб он болеет.

"Мне очень нравится "Ливерпуль". Они не всегда успешные, но сейчас их время. Иногда, я не знаю почему, но они по глупому проигрывают матчи, но потом снова возвращаются", - признался актер.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 25 очков, после 9 сыгранных матчей. А в прошлом сезоне "мерсисайдцы" победили в финале Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать