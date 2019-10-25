Шварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб
25 октября, 2019, 18:18
Известный актер Арнольд Шварценеггер признался в любви к английскому "Ливерпулю"
Об этом сообщает ВВС.
Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, за какой футбольный клуб он болеет.
"Мне очень нравится "Ливерпуль". Они не всегда успешные, но сейчас их время. Иногда, я не знаю почему, но они по глупому проигрывают матчи, но потом снова возвращаются", - признался актер.
В нынешнем сезоне "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 25 очков, после 9 сыгранных матчей. А в прошлом сезоне "мерсисайдцы" победили в финале Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм".
- 23 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил бельгийский "Генк".
- 20 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед".
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