Сейчас выборы в ОРДЛО невозможны, - ЦИК
Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.
"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не соответствуют стандартам", - ответил Диденко.
По его словам, необходимо на законодательном уровне урегулировать этот вопрос: сейчас в Украине действует закон об ОРДЛО, который не предусматривает выборы на оккупированных территориях, "следовательно, необходимо принять новый закон".
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