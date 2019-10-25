Сейчас выборы в ОРДЛО невозможны, - ЦИК

25 октября, 2019, 12:26

Для проведения выборов на оккупированном Донбассе необходимо, в первую очередь, взять под контроль государственную границу, а иностранные вооруженные формирования должны выйти с этих территорий

Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент - нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не соответствуют стандартам", - ответил Диденко.

По его словам, необходимо на законодательном уровне урегулировать этот вопрос: сейчас в Украине действует закон об ОРДЛО, который не предусматривает выборы на оккупированных территориях, "следовательно, необходимо принять новый закон".