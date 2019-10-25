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Espreso.tvОбществоСАП подала апелляцию, чтобы увеличить залог Гладковскому до 100 миллионов гривен

САП подала апелляцию, чтобы увеличить залог Гладковскому до 100 миллионов гривен


фото: zik
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали меру пресечения для экс-заместителя СНБО Олега Гладковского

Об этом рассказала прессекретар САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформу .

"Прокуратура просит увеличить размер залога для Гладковского до 100 миллионов гривен", - сказала она

  • 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
  • Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой".
  • Семья экс-зама секретаря СНБО Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн
  • Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
  • По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
  • Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
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