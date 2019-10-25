САП подала апелляцию, чтобы увеличить залог Гладковскому до 100 миллионов гривен
25 октября, 2019, 13:17
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали меру пресечения для экс-заместителя СНБО Олега Гладковского
Об этом рассказала прессекретар САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформу .
"Прокуратура просит увеличить размер залога для Гладковского до 100 миллионов гривен", - сказала она
- 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
- Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой".
- Семья экс-зама секретаря СНБО Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн
- Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
- По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
- Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
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