САП подала апелляцию, чтобы увеличить залог Гладковскому до 100 миллионов гривен

25 октября, 2019, 13:17

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали меру пресечения для экс-заместителя СНБО Олега Гладковского

Об этом рассказала прессекретар САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформу .

"Прокуратура просит увеличить размер залога для Гладковского до 100 миллионов гривен", - сказала она