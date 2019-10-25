Россияне сорвали разведение войск в Богдановке

25 октября, 2019, 16:33

Противник, имитируя разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)", - говорится в сообщении.

Несмотря на готовность ВСУ провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минских договоренностей и взятых на себя обязательств.