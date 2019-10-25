Россияне провели в аннексированном Крыму авиационные учения с боевыми стрельбами
Об этом сообщает Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны России.
Согласно сценарию учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности.
"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевой истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, учения проходили на межвидовом полигоне Опук в Крыму, 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекска.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
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