Россияне провели в аннексированном Крыму авиационные учения с боевыми стрельбами

25 октября, 2019, 21:35

Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России провели учения в оккупированном Крыму, в ходе которого уничтожили командный пункт условного противника

Об этом сообщает Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны России.

Согласно сценарию учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности.

"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевой истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, учения проходили на межвидовом полигоне Опук в Крыму, 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекска.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.