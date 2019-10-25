"Ждем хороших выходных": в субботу и воскресенье в Украине будет до +22 тепла, - синоптик Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Дождей не будет, туманы будут и много, температура воздуха составит в течение дня +13...+18 градусов, на Западе до +22 градусов. Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком" , - рассказала Диденко.
Отмечается, что в Киеве субботу-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около 15 градусов.
По предварительным прогнозам, в дальнейшем в столице также начнет холодать: Понедельник - 12, вторник - 10, среда - 8 градусов тепла, а дальше, до конца недели, по ночам уже появятся "минусы".
Напомним, что ощутимое похолодание начнется в Украине 28 октября. На конец октября ночью будут небольшие морозы -2...-5, и холодно будет днем: +3...+9 градусов.
30 октября в Украине возможен мокрый снег и ветер.
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