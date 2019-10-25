"Всех людей": Мисс Украина - 2019 рассказала, чей Крым. Видео
25 октября, 2019, 17:49
Мисс Украина-2019 - харьковчанка Маргарита Паша - выразила свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма
Об этом она рассказала в комментарии "Крым.Реалии" во время празднования Дня ООН в Украине.
"Крым - всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", - сказала Маргарита Паша
Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места - Ялта и Форос. По словам Маргариты Паша, сейчас ее сестра проживает в Феодосии.
На вопрос журналиста, что вы пожелаете Крыму, девушка ответила: "Только процветания".
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