"Война и гибнут люди": украинская делегация не поедет в РФ на конгресс WBC

25 октября, 2019, 12:37

Украинская делегация не будет участвовать в конгрессе Всемирного боксерского совета, который пройдет в Санкт-Петербурге

Об этом заявил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины, член совета WBC Михаил Завьялов, передает портал "ProBoxingUa" в Facebook.

"Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым, и на Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе. К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге - не будет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что конгресс состоится в 2020 году.