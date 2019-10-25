"Война и гибнут люди": украинская делегация не поедет в РФ на конгресс WBC
25 октября, 2019, 12:37
Украинская делегация не будет участвовать в конгрессе Всемирного боксерского совета, который пройдет в Санкт-Петербурге
Об этом заявил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины, член совета WBC Михаил Завьялов, передает портал "ProBoxingUa" в Facebook.
"Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым, и на Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе. К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге - не будет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что конгресс состоится в 2020 году.
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