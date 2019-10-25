"Пугали "папочками" и называли коррупционерами": депутат Василевская от "Слуги" рассказала о конфликтах во фракции
Соответствующий пост она сделала в Facebook.
"Сначала мы все стали президентами. Затем некоторые стали депутатами, и по совместительству, тоже немножко президентами. Ведь каждый из нас - президент. Затем (в Трускавце) мы стали никем. Потому что мы получили мандаты, пользуясь рейтингом президента. И с этим я еще могла согласиться. Потом нас пугали папочками, которые формируются из материалов на депутатов, имеющих корупционогенные риски... Потом некоторых из нас обозвали коррупционерами. Потому что им не понравилось как мы проголосовали на комитете", - рассказала Василевская.
Нардеп отметила, что согласилась на полиграф потому, что это "мелочь по сравнению с тем, как смотреть людям, которые тебя избрали, в глаза, которые хотели не цирка, а реальных действий",
"Полиграф - значительно лучше, чем сидеть в уголке и смотреть как твою фамилию обливают говном ни за что. И я этого никому не позволю: ни президенту, ни депутату, ни эксперту", - подчеркнула она.
Василевская предположила, что это не последний скандал во фракции.
Ранее сообщалось, что ОПУ обвиняет 11 нардепов- "слуг" во взяточничестве: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.
23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.
Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу с, пройдут проверку на полиграфе .
- Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно