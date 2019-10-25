"Пугали "папочками" и называли коррупционерами": депутат Василевская от "Слуги" рассказала о конфликтах во фракции

25 октября, 2019, 13:25

Ольга Василевская предполагает, что ситуация с полиграфом - это не последний скандал во фракции "Слуга народа"

Соответствующий пост она сделала в Facebook.

"Сначала мы все стали президентами. Затем некоторые стали депутатами, и по совместительству, тоже немножко президентами. Ведь каждый из нас - президент. Затем (в Трускавце) мы стали никем. Потому что мы получили мандаты, пользуясь рейтингом президента. И с этим я еще могла согласиться. Потом нас пугали папочками, которые формируются из материалов на депутатов, имеющих корупционогенные риски... Потом некоторых из нас обозвали коррупционерами. Потому что им не понравилось как мы проголосовали на комитете", - рассказала Василевская.

Нардеп отметила, что согласилась на полиграф потому, что это "мелочь по сравнению с тем, как смотреть людям, которые тебя избрали, в глаза, которые хотели не цирка, а реальных действий",

"Полиграф - значительно лучше, чем сидеть в уголке и смотреть как твою фамилию обливают говном ни за что. И я этого никому не позволю: ни президенту, ни депутату, ни эксперту", - подчеркнула она.

Василевская предположила, что это не последний скандал во фракции.

Ранее сообщалось, что ОПУ обвиняет 11 нардепов- "слуг" во взяточничестве: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу с, пройдут проверку на полиграфе .